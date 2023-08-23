ЧМ-2023: Зохра Агамирова в борьбе за олимпийскую лицензию Все решится сегодня
Сегодня на чемпионате мира по художественной гимнастике в испанской Валенсии проходит второй день индивидуальных квалификационных соревнований, по итогам которых определятся 14 обладательниц лицензий на Олимпиаду-2024 в Париж.
В первый день азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова за упражнения с обручем и мячом получила в сумме 64,900 балла. Это 8-й результат в многоборье.
Сегодня сильнейшей гимнастке Азербайджана нужно так же стабильно выступить с булавами и лентой, чтобы остаться в числе 14-ти лучших. Для завоевания олимпийских путевок и для попадания в финал многоборья (там выступят 18 гимнасток) будут учитываться три лучших результата из четырех.
Зохра, а также Илона Зейналова (булавы) и Камилла Гафарова (лента) выйдут на ковер после 17:00 по бакинскому времени.
Также сегодня определятся сначала финалистки упражнений с булавами и лентой, а затем и призеры, так как отдельные финалы тоже пройдут сегодня.
Напомним, всего в чемпионате мира, который проходит в выставочном центре Feria Valencia, принимают участие 222 гимнастки из 62 стран.
В групповых упражнениях Азербайджан представят победительницы Евро-2023 и призеры прошлогоднего чемпионата мира Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумматова и Елизавета Лузан.
Групповые соревнования начнутся в пятницу, 25 августа. 24 команды выступят с обручами, а также с двумя мячами и тремя лентами. В этот день определятся участницы отдельных финалов, которые состоятся в последний день чемпионата - 27 августа.
В пятницу также станут известны призеры командного первенства. Здесь будут учитываться восемь выступлений в индивидуальных соревнованиях и два – в групповых.
Но самое главное: 25 августа определятся еще пять групп, которые попадут на Олимпийские игры. Болгария, Израиль и Испания уже завоевали лицензии на прошлом чемпионате мира, став там призерами. Если эти команды в Валенсии окажутся в первой пятерке, что вполне вероятно, то для завоевания олимпийской лицензии будет достаточно пробиться в число восьми лучших команд.