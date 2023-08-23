Эльмир Алиев, Валенсия 14:06

Сегодня на чемпионате мира по художественной гимнастике в испанской Валенсии проходит второй день индивидуальных квалификационных соревнований, по итогам которых определятся 14 обладательниц лицензий на Олимпиаду-2024 в Париж.

В первый день азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова за упражнения с обручем и мячом получила в сумме 64,900 балла. Это 8-й результат в многоборье. Сегодня сильнейшей гимнастке Азербайджана нужно так же стабильно выступить с булавами и лентой, чтобы остаться в числе 14-ти лучших. Для завоевания олимпийских путевок и для попадания в финал многоборья (там выступят 18 гимнасток) будут учитываться три лучших результата из четырех. Зохра, а также Илона Зейналова (булавы) и Камилла Гафарова (лента) выйдут на ковер после 17:00 по бакинскому времени.

Также сегодня определятся сначала финалистки упражнений с булавами и лентой, а затем и призеры, так как отдельные финалы тоже пройдут сегодня. Напомним, всего в чемпионате мира, который проходит в выставочном центре Feria Valencia, принимают участие 222 гимнастки из 62 стран. В групповых упражнениях Азербайджан представят победительницы Евро-2023 и призеры прошлогоднего чемпионата мира Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумматова и Елизавета Лузан.