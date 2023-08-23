Офис Зеленского уверен в близкой победе

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил Deutsche Welle, что его страна близка к победе.

«Давайте не будем забывать, что когда-то нам давали три дня (на то, чтобы выстоять при российском вторжении), потом несколько месяцев. А сейчас прошло полтора года, и мы не только защищаемся, но и освобождаем свою территорию. Никто не знает, как долго продлится этот период, но мы уже прошли большой путь. Мне кажется, что мы близки к победе», — сказал Ермак.

Он заявил, что Киев не успокоится до тех пор, пока последний сантиметр украинской земли не будет отвоеван у россиян.