Как главный бухгалтер и ее родственник ограбили Сумгаитский медицинский центр

Как сообщает корреспондент haqqin.az, уголовное дело направлено на рассмотрение в Сумгаитский суд по тяжким преступлениям. Дело находится в производстве судьи Айнур Рзаевой. Подготовительное заседание суда назначено на 5 сентября.

Завершено предварительное следствие по уголовному делу, проводимому Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре по фактам правонарушений, допущенных в Сумгаитском медицинском центре.

По информации, предоставленной haqqin.az в пресс-службе Главного управления, бывший главный бухгалтер госкомпании Гюльнара Байрамова и ее родственник Гюндуз Алиев «в сотрудничестве» со своим знакомым Эльханом Асадовым буквально ограбили вышеупомянутую больницу. С 2012 по 2019 год троица путем махинаций обналичила крупную сумму государственных денег.

Согласно материалам уголовного дела, Г.Байрамовой и Г.Алиеву удалось передать 41 подставной компании 5 миллионов 716 тысяч 684 маната из Сумгаитского городского управления здравоохранения. Часть переведенных средств, а именно 1 миллион 613 тысяч 334 маната обналичил лично Эльхан Асадов и другие лица.

В ходе предварительного следствия была доказана легализация 1 миллиона 35 тысяч манатов похищенных денежных средств, полученных преступным путем, в результате финансовых операций — путем списания с банковских счетов физических лиц.

По факту возбудили уголовное дело.