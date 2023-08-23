И Норвегия передаст Украине F-16
Власти Норвегии приняли решение передать Украине истребители F-16, сообщил норвежский телеканал TV2 со ссылкой на источники.
«Несколько независимых источников подтвердили телеканалу TV 2, что Норвегия решила передать Украине F-16. Таким образом, Норвегия становится третьей страной НАТО после Нидерландов и Дании, предоставившей Украине боевые самолеты F-16», — говорится в сообщении.
В случае подтверждения информации Норвегия станет третьей страной после Дании и Нидерландов, выразившей готовность передать Украине эти истребители.
Конкретные детали относительно количества и временных рамок передачи пока остаются неизвестными.