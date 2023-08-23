Мамедзаде нокаутировал Туманяна и вышел в финал

В словенском Мариборе прошли полуфинальные бои первенства Европы среди школьников. В финал вышли 2 спортсмена сборной Азербайджана, сообщает сайт Федерации бокса Азербайджана.

Шахин Асланов (52 кг) победил грузина Снадро Капанадзе. Он выиграл со счетом 5:0 (29:28, 29:28, 30:27, 29:28, 30:27). В решающей схватке азербайджанский боксер встретится лицом к лицу с Николаем Николаевым (Болгария).

А Сафар Мамедзаде (90 кг) решил судьбу полуфинального боя в первом раунде. Азербайджанский спортсмен нокаутировал армянина Арама Туманяна и одержал победу с полным преимуществом. Мамедзаде встретится за титул с Йосипом-Владиславом Козакевичем (Украина).

Другие азербайджанские боксеры Адиль Залов (63 кг) и Исмаил Велиев (70 кг) завершили первенство Европы с бронзовыми медалями.

Отметим, что финал европейского первенства состоится 25 августа.