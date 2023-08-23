Байрактар сделал подарок Украине на День независимости

Турецкая военная компания Baykar Makina подарила Главному разведывательному управлению ВСУ ударный дрон Bayraktar TV2 по случаю Дня независимости Украины, сообщили в пресс-службе управления.

«Baykar Makina сделала необычный подарок Украине по случаю Дня независимости. 24 августа Минобороны Украины получило в подарок от известного производителя беспилотной авиации ударный БПЛА Bayraktar TB2.

Мы выражаем искреннюю признательность нашим друзьям и партнерам, которые продолжают помогать Украине в это непростое время.

Лучший подарок к празднику — это новое оружие, которое поможет уничтожить врага и защитить нашу свободу и независимость», — говорится в сообщении.