Очередной выпуск популярной кулинарной передачи MasterChef Türkiye, которая выходит в эфире на турецком телеканале TV8, посвящен Азербайджану.

Съемки нового выпуска прошли при спонсорстве Государственного агентства по туризму Азербайджана и поддержке Бакинского института Юнуса Эмре.

В передаче рассказывается об азербайджанских блюдах и технике их приготовления, демонстрируются кадры пейзажей Баку и Карабаха. Команды приготовили разнообразные блюда азербайджанской кухни.

Передача выйдет в эфир на турецком телеканале 24 августа в 21:00 по бакинскому времени.