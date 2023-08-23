США ввели санкции против матери Кадырова и российских детских омбудсменов обновлено 19:45
США расширили санкции против России. Под ограничения попали 11 человек, среди которых региональные детские омбудсмены и мать главы Чечни Рамзана Кадырова Аймани. Также под санкциями оказался расположенный в Крыму международный детский центр «Артек» и его директор Константин Федоренко.
Кроме матери Кадырова, которая возглавляет ранее попавший под санкции фонд Ахмата Кадырова, под ограничениями оказались премьер-министр Чечни Муслим Хучиев, уполномоченный по правам человека в республике Мансур Солтаев и командир спецназа полка Кадырова Замид Чалаев.
Новые санкции анонсировал ранее в четверг президент США Джо Байден. Он подчеркнул, что они коснутся тех, кто причастен к насильственному вывозу украинских детей в Россию.
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Президент США Джо Байден объявил о введении новых санкций против России в день независимости Украины, сообщает сайт Белого дома.
«Сегодня мы объявляем о новых санкциях, чтобы привлечь к ответственности виновных в принудительных перемещениях и депортациях и потребовать возвращения украинских детей в их семьи», — утверждается в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.
Подробности о санкциях не приводятся.
Байден поздравил Киев с Днем независимости и заявил о «единстве с народом Украины», и что США и дальше «будут поддерживать Украину».
Американский президент отметил, что независимость означает свободу выбирать свое собственное будущее и сравнил борьбу украинцев в защите суверенитета и территориальной целостности своей страны с ценой, которую американцы заплатили за свою независимость и свободу.