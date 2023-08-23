США расширили санкции против России. Под ограничения попали 11 человек, среди которых региональные детские омбудсмены и мать главы Чечни Рамзана Кадырова Аймани. Также под санкциями оказался расположенный в Крыму международный детский центр «Артек» и его директор Константин Федоренко.

Кроме матери Кадырова, которая возглавляет ранее попавший под санкции фонд Ахмата Кадырова, под ограничениями оказались премьер-министр Чечни Муслим Хучиев, уполномоченный по правам человека в республике Мансур Солтаев и командир спецназа полка Кадырова Замид Чалаев.

Новые санкции анонсировал ранее в четверг президент США Джо Байден. Он подчеркнул, что они коснутся тех, кто причастен к насильственному вывозу украинских детей в Россию.