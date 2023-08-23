Нигяр Насирова стала чемпионкой мира в Баку А также спортсмены Германии, Тайваня и Хорватии; обновлено
На чемпионате мира по стрельбе в Баку прошли заключительные соревнования в олимпийских дисциплинах.
В женском трапе победила спортсменка из Тайваня Ли Чун Линь. Серебро у итальянки Джессики Росси, бронза в активе немки Кэтрин Мурче.
А олимпийские лицензии, помимо представительниц Тайваня и Германии, завоевали также спортсменки из Китая и Индии.
В мужских соревнованиях победил хорват Джованни Черногорац. Серебро досталось Мариану Ковачочи из Словакии, а бронза у Халеда Альмудхафа из Кувейта.
Помимо этих троих, путевку в Париж-2024 завоевал также спортсмен из Италии.
*** 16:19
На продолжающемся в Баку 53-м чемпионате мира по стрельбе азербайджанские спортсмены добились еще одного успеха.
Сегодня в стрельбе из пистолета центрального боя с 25 метров среди женщин победу одержала Нигяр Насирова. Серебро у другого азербайджанского стрелка Нармины Самедовой. Бронза у монгольской спортсменки Хишигдельгер Энхбат.
Таким образом, у нас уже три медали на нынешнем чемпионате мира. Напомним, вчера Азербайджан завоевал серебро в женском командном соревновании в стрельбе из малокалиберного стандартного пистолета с 25 метров.
В стрельбе из пистолета центрального боя среди мужчин победил немец Кристиан Райц. Серебро завоевал эстонец Питер Олеск. Бронза у еще одного представителя Германии Флориана Петера. В командном первенстве в тройку призеров вошли Германия, Корея и Индия.
После церемонии награждения 35-летняя Нигяр Насирова поделилась своими впечатлениями: «Я не ожидала, что мне удастся завоевать золото. Молча делала свою работу, не думая о результате, - говорит чемпионка. – Чемпионат мира проходит в Баку, и все ждут от нас медалей. Это немного напрягает, потому что хотим порадовать еще и наших зрителей.
Эту медаль я посвящаю покойной бабушке. Она скончалась в прошлом году, и я обещала, что в случае успеха посвящу награду ей.
Постараюсь завоевать лицензию на Олимпиаду на чемпионате Европы следующего года.
Я начала заниматься стрельбой в 2004 году после того, как Ирада Ашумова завоевала медаль на Олимпиаде в Афинах. Но потом из-за травмы я надолго выбыла. В 2016 году возобновила тренировки. Становилась бронзовым призером чемпионата Европы в смешанных упражнениях. Выиграла бронзу Исламиады-2017. В прошлом году стала бронзовым призером чемпионата мира в стрельбе с 50 метров».
Сегодня на чемпионате мира в Баку также будут разыграны медали в двух олимпийских дисциплинах – в женском и мужском трапе.