В женском трапе победила спортсменка из Тайваня Ли Чун Линь. Серебро у итальянки Джессики Росси, бронза в активе немки Кэтрин Мурче.

На чемпионате мира по стрельбе в Баку прошли заключительные соревнования в олимпийских дисциплинах.

В мужских соревнованиях победил хорват Джованни Черногорац. Серебро досталось Мариану Ковачочи из Словакии, а бронза у Халеда Альмудхафа из Кувейта.

А олимпийские лицензии, помимо представительниц Тайваня и Германии, завоевали также спортсменки из Китая и Индии.

На продолжающемся в Баку 53-м чемпионате мира по стрельбе азербайджанские спортсмены добились еще одного успеха.

Помимо этих троих, путевку в Париж-2024 завоевал также спортсмен из Италии.

Сегодня в стрельбе из пистолета центрального боя с 25 метров среди женщин победу одержала Нигяр Насирова. Серебро у другого азербайджанского стрелка Нармины Самедовой. Бронза у монгольской спортсменки Хишигдельгер Энхбат.

Таким образом, у нас уже три медали на нынешнем чемпионате мира. Напомним, вчера Азербайджан завоевал серебро в женском командном соревновании в стрельбе из малокалиберного стандартного пистолета с 25 метров.

В стрельбе из пистолета центрального боя среди мужчин победил немец Кристиан Райц. Серебро завоевал эстонец Питер Олеск. Бронза у еще одного представителя Германии Флориана Петера. В командном первенстве в тройку призеров вошли Германия, Корея и Индия.

После церемонии награждения 35-летняя Нигяр Насирова поделилась своими впечатлениями: «Я не ожидала, что мне удастся завоевать золото. Молча делала свою работу, не думая о результате, - говорит чемпионка. – Чемпионат мира проходит в Баку, и все ждут от нас медалей. Это немного напрягает, потому что хотим порадовать еще и наших зрителей.

Эту медаль я посвящаю покойной бабушке. Она скончалась в прошлом году, и я обещала, что в случае успеха посвящу награду ей.

Постараюсь завоевать лицензию на Олимпиаду на чемпионате Европы следующего года.