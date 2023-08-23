Нападение на силовиков в Иране: есть погибший и раненые

В иранской провинции Систан и Белуджистан совершено нападение на полицейский патруль, сообщает Iran Press.

Согласно информации главы юстиции провинции Систан и Белуджистан Али Мостафавиния, нападение произошло в четверг утром в 7:30. Две полицейские патрульные машины находились на дороге на расстоянии 50 и 100 метров друг от друга. На сотрудников службы безопасности напали во время выполнения служебных обязанностей.

Глава юстиции провинции сообщил, что в результате нападения был убит лейтенант Али Биджани, а также ранены трое сотрудников службы безопасности.

Али Мостафавиния также добавил, что в связи с инцидентом проводится расследование.