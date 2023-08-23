Польша считает, что угроза от «Вагнер» никуда не делась

По его словам, контроль над ЧВК «Вагнер», вероятно, перейдет под непосредственное руководство президента России Владимира Путина.

Примечательно, что премьер заявил: «Теперь пусть каждый ответит на вопрос: представляет ли ЧВК «Вагнер», которая сегодня присутствует в Беларуси, большую или меньшую угрозу? Для меня это риторический вопрос».

Моравецкий добавил, что ЧВК «Вагнер» будет продолжать использоваться «еще в большей степени или так же, как и раньше» как инструмент для провокаций, шантажа и атак с целью нарушения политики безопасности и дестабилизации государств, граничащих с Россией и Беларусью.

Напомним, вечером 23 августа самолет, принадлежащий Евгению Пригожину, потерпел крушение в Тверской области. СМИ и различные Telegram-каналы сообщили о смерти основателя ЧВК «Вагнер», однако официальных комментариев на этот счет пока не поступало.