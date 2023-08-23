В Азербайджане будет сыро и мокро

С утренних часов 25 августа и до утра 26 августа в Баку и на Апшеронском полуострове местами ожидаются осадки, в отдельных частях полуострова не исключаются ливни, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Северо-восточный ветер будет временами усиливаться до 15-18 м/с. Температура воздуха опустится на 4-6° градусов по сравнению с предыдущими днями, максимальная температура воздуха в Баку и на Апшеронском полуострове составит 27-30° тепла.

В некоторых районах Азербайджана начиная с вечера 24 августа и до 27 августа ожидается дождливая погода. В отдельных местах осадки будут интенсивными, не исключаются грозы и град. Скорость восточного ветра временами усилится до 20-25 м/с.

Температура воздуха опустится на 4-7° градусов по сравнению с предыдущими днями. Есть вероятность увеличения водности рек, в некоторых горных реках пройдут паводки и сели.