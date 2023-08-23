Буданов: Удары по Крыму – это только начало

Он отметил, что важность сегодняшней спецоперации с высадкой разведчиков в Крыму заключалась в том, чтобы граждане Украины поверили в возможность деоккупации полуострова.

"Чтобы вспомнили и поверили в то, что победа не за горами, и освобождение их не за горами, что о них никто не забыл. И когда производятся определенные удары по Крыму, то этим все не закончится. Будет наземная операция, будет возвращение домой. Скоро все дождутся возвращения домой", - сказал руководитель ГУР.

Буданов также отметил, что война будет продолжаться до полной победы Украины и установления контроля над всей территорией по состоянию на 1991 год. Он подчеркнул, что другого пути, кроме возвращения оккупированных территорий, не существует.

"Какой это будет вариант - вопрос абсолютно не ко мне. Единственное, что могу сказать, что без использования сил ничего здесь сделать нереально", - добавил он.