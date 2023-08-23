Прокурор требует посадить генерала по «Тертерскому делу»
Завершился судебный процесс над генерал-майором Бекиром Оруджевым, Интигамом Мамедовым, Рахибом Мамедовым, Зией Кязимовым и Ульви Рашидовым, которые проходят обвиняемыми по «Тертерскому делу».
По информации haqqin.az, на процессе выступил гособвинитель и потребовал приговорить Бекира Оруджева и Зию Кязимова к 12 годам и 6 месяцам, Интигама Мамедова и Ульви Рашидова к 10 годам и 6 месяцам, а Рахиба Мамедова к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы.
Суд продолжится 14 сентября.