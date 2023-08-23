Лавров не понял заявления Макрона

Сергей Лавров прокомментировал слова Эммануэля Макрона о том, что он свяжется с Владимиром Путиным, «когда это будет полезно». По словам Лаврова, заинтересованность необходимо доносить по дипломатическим каналам.

«Я это перестал читать, перестал обращать на это внимание. Если ты говоришь об этом публично, значит, тебе интересна та аудитория, которая тебя слушает - твои избиратели, твои партнеры по Евросоюзу. Но непонятно, какие сигналы посылаются такого рода заявлениями», — сказал Лавров.

Комментируя возобновление зерновой сделки, он заявил, что западные страны готовы выполнить российские требования для возобновления зерновой сделки.

Запад, по словам Лаврова, лишь призывает Россию поддержать предложения ООН, которые заключались в том, чтобы Москва не отзывала согласие на украинскую часть пакетных договоренностей.

«В обмен на это Запад только «начнет разговор», к примеру, о возврате Россельхозбанка в систему SWIFT», - заявил министр на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

Москва готова «в тот же день и тот же час», когда Запад выполнит обещания, возобновить пакетную зерновую сделку, добавил Лавров.