Делегация Государственного унитарного предприятия Центр «Узаэронавигация» во главе с директором Дониером Джумаевым ознакомилась с Управлением Воздушного Движения «Азераэронавигация» (AZANS).

Цель визита - укрепление взаимоотношений между Азербайджаном и странами Центральной Азии в области гражданской авиации, а также обмен опытом и установление тесного сотрудничества для развития данной области.

Укрепление взаимоотношений между странами в гармонизации и усовершенствовании аэронавигационных систем имеет ключевое значение для обеспечения безопасности полетов по Срединному коридору, а также для увеличения грузопотока и пассажироперевозок из Азии в Европу.

Также обсуждались перспективы улучшения сети воздушных трасс и развитие дальнейшего сотрудничества между странами и перспективы предоставления консультативной поддержки со стороны AZANS.