Фидан отправляется в Киев, потом в Москву

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан завтра отправится в Киев, а в сентябре посетит Москву, пишут турецкие СМИ.

Отмечается, что Фидан отправится в Киев на фоне продолжающейся войны в Украине и неопределенности в отношении зернового коридора.

Сообщается, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригласил коллегу в Киев во время поздравления, адресованного Фидану в связи с его назначением главой внешнеполитического ведомства.