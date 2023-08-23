К сожалению, на тай-брейке в матче за 3-е место Ниджат Абасов дважды проиграл американцу Фабиано Каруане и занял 4-е место.

Сегодня в Баку завершился Кубок мира по шахматам.

А в финале, как и прогнозировалось, Магнус Карлсен тоже на тай-брейке взял верх над талантом из Индии Рамешбабу Прагнанандхой.

Возвращаясь к выступлению Ниджата Абасова, вновь стоит отметить, что азербайджанский шахматист провел лучший турнир в своей карьере. На своем пути он поочередно прошел зимбабвийца Макото Родвелла, француза Лорана Фрессине, нидерландца Аниша Гири, россиянина Петра Свидлера, Салеха Салема из ОАЭ и Сантоша Гуджрати Видита из Индии.

Ниджат уступил в полуфинале номеру один мирового рейтинга Карлсену, а в матче за бронзу – второму шахматисту планеты Каруане.

Можно сказать, что Абасов получил право участвовать в турнире претендентов на чемпионскую корону. Как известно, согласно регламенту, в нем должны сыграть трое лучших шахматистов по итогам Кубка мира. Но Магнус Карлсен уже заявил, что играть в претендентском турнире не будет. Это означает, что третья путевка достанется Ниджату Абасову.

Выход в полуфинал Кубка мира – это второй результат за всю историю выступления азербайджанских шахматистов на этом соревновании. Лучшего результата добивался только Теймур Раджабов, ставший обладателем трофея в 2019 году. Шахрияру Мамедъярову и Вугару Гашимову удавалось добраться до четвертьфинала.