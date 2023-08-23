Чеченцы унюхали в смерти Пригожина американский след

В ходе разговора с Соловьевым Алаудинов подчеркнул, что смерть Пригожина приносит пользу странам Запада, особенно «Франции, которая отодвинута от кормушки [в Африке], и Америке».

По его убеждению, «врагов» у России в Африке «пруд пруди», а убийством главы ЧВК «Вагнер» Запад «отстраняет РФ от этих государств» и «инициирует смуту» внутри страны.

Алаудинов отметил, что если бы Россия решила ликвидировать Пригожина, то предпочла бы сделать это в Африке.

«Если б это надо было сделать руководству России, то извините меня, зачем это надо было делать у нас в государстве, создавая панику? Это можно было сделать абсолютно спокойно в Африке, и если люди думают, что у нас таких возможностей нет, они глубоко заблуждаются», – сказал командир «Ахмата».

Алаудинов подчеркнул, что такой ход событий явно не в интересах ни Владимира Путина, ни руководства России.