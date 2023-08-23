Bayraktar TB2 выставили в музее

В заявлении Министерства обороны Украины говорится: «Bayraktar TB2 сейчас находится в Национальном военно-историческом музее Украины. Он займет важное место в истории нашей Победы», — сказал секретарь Министерства обороны Украины Константин Ващенко.

В заявлении указывается, что Bayraktar стал своего рода «переломным фактором» в начале великой войны и продолжает играть важную роль сегодня.

В своем заявлении Ващенко сказал: «Эти беспилотники действительно внесли невероятно большой вклад в дело освобождения Киева, Харькова, Херсона».