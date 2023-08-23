Суд арестовал «командира» Матевосяна

В связи с распространившимся 21 августа в Telegram и других информационных ресурсах на русском языке видеообращением Матевосяна Карена Эдуардовича, который родился в 1970 году в городе Баку, а в настоящее время проживает в городе Ханкенди, в Следственном управлении Генеральной прокуратуры Азербайджана было проведено расследование.

На основании данных фактов возбуждено уголовное дело согласно статьям 279.1 (создание вооруженных формирований и групп, не предусмотренных законодательством) и 283.1 (разжигание национальной ненависти и вражды) Уголовного кодекса Азербайджана, Матевосян был объявлен в розыск в качестве обвиняемого и арестован решением суда.

Предварительное следствие продолжается, общественность будет информирована о результатах.