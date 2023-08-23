Лига Европы: «Карабах» в гостях у словенской «Олимпии»

Сегодня в 22:00 по бакинскому времени в Любляне на стадионе «Стожице» начнется первый матч раунда плей-офф Лиги Европы между словенской «Олимпией» и азербайджанским « Карабах ом».

Судить матч будет бригада арбитров из Болгарии во главе с Георгием Кабаковым.

Ответная игра состоится 31 августа в Баку. Победитель противостояния сыграет на групповом турнире Лиги Европы, а проигравший – в группе Лиги конференций.

В любом случае «Карабах» в десятый раз подряд будет представлять Азербайджан в осенней стадии еврокубков.

«Карабах» уже играл с «Олимпией» в сезоне 2018/19. В 1-м квалификационном раунде Лиги чемпионов «Карабах» выиграл в гостях со счетом 1:0, а дома команды сыграли вничью 0:0.

В нынешнем сезоне «Олимпия», как и агдамцы, начала свой путь в Лиге чемпионов, одолев латвийскую «Валмиеру» (2:1, 2:1) и болгарский «Лудогорец» (2:1, 1:1), но уступила турецкому «Галатасараю» (0:3, 0:1).

«Карабах», напомним, прошел на старте Лиги чемпионов гибралтарский «Линкольн Ред Импс» (2:1, 4:0), но затем уступил польскому «Ракуву» (2:3, 1:1), отправившись в Лигу Европы. Там команда Гурбана Гурбанова одолела финский ХИК – 2:1, 2:1.