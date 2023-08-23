Бизнес-джет Пригожина сел в Баку обновлено 20:19
Второй бизнес-джет главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина совершил посадку в Баку.
Кто находится на борту - неизвестно.
* * * 18:26
Второй бизнес-джет главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина летит в Баку. Информация об этом распространилась в украинском телеграм-канале УНИАН со ссылкой на данные Flightradar.
Кто находится на борту самолета - неизвестно.
Накануне бизнес-джет кружил над Москвой, потом улетел в Петербург.
Вечером 23 августа принадлежащий Евгению Пригожину бизнес-джет Embraer ERJ 135 разбился в Тверской области. По данным Росавиации, бизнесмен и его правая рука — сооснователь «Вагнера» Дмитрий Уткин — числились в списках пассажиров. Близкий к ЧВК телеграм-канал Grey Zone сообщил, что они погибли.
По данным Financial Times, самолет был сбит российской системой ПВО. Все 10 тел погибших, включая трех членов экипажа, обнаружены. Проводится их генетическая экспертиза.