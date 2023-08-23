Кто находится на борту - неизвестно.

Второй бизнес-джет главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина совершил посадку в Баку.

* * * 18:26

Второй бизнес-джет главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина летит в Баку. Информация об этом распространилась в украинском телеграм-канале УНИАН со ссылкой на данные Flightradar.

Кто находится на борту самолета - неизвестно.

Накануне бизнес-джет кружил над Москвой, потом улетел в Петербург.