Бизнес-джет Пригожина сел в Баку обновлено 20:19

Второй бизнес-джет главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина совершил посадку в Баку.

Кто находится на борту - неизвестно.

* * * 18:26

Второй бизнес-джет главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина летит в Баку. Информация об этом распространилась в украинском телеграм-канале УНИАН со ссылкой на данные Flightradar.

Кто находится на борту самолета - неизвестно.

Накануне бизнес-джет кружил над Москвой, потом улетел в Петербург.

Вечером 23 августа принадлежащий Евгению Пригожину бизнес-джет Embraer ERJ 135 разбился в Тверской области. По данным Росавиации, бизнесмен и его правая рука — сооснователь «Вагнера» Дмитрий Уткин — числились в списках пассажиров. Близкий к ЧВК телеграм-канал Grey Zone сообщил, что они погибли.

По данным Financial Times, самолет был сбит российской системой ПВО. Все 10 тел погибших, включая трех членов экипажа, обнаружены. Проводится их генетическая экспертиза.