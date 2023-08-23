Байрамов проинформировал главу МИД Бельгии о происходящем вокруг Лачинской дороги

Министр отметил, что проинформировал главу МИД Бельгии о минной проблеме на освобожденных территориях.

После Отечественной войны жертвами мин стали около 300 азербайджанцев, сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с главой МИД Бельгии Хаджой Лабиб в Баку.

Джейхун Байрамов обратил внимание Хаджи Лабиб на то, что азербайджанское государство предпринимает конструктивные шаги. В последние дни на основании обращения российских миротворцев совершенно свободно был осуществлен переход армянских жителей через погранично-пропускной пункт «Лачин».

Министр отметил, что проинформировал коллегу о процессах, происходящих вокруг дороги Лачин - Ханкенди: «Я сообщил о случаях незаконного использования Лачинской дороги Арменией. Азербайджан установил погранично-пропускной пункт, чтобы предотвратить это. Армения, которая не смогла переварить это, прибегла к провокациям».

Глава МИД Азербайджана также сказал, что целенаправленная блокировка дорог неприемлема: «Это не соответствует международным нормам. Неверно политизировать вопрос Лачинской дороги».

Байрамов подчеркнул, что Армения политизирует вопрос, отказываясь от предложенных Азербайджаном путей для перевозки гуманитарных грузов: «…Политизация гуманитарной помощи недопустима. Принятие гуманитарной помощи только одним путем и отказ от других альтернативных путей - это именно политизация вопроса. Это то, что делает Армения. Азербайджан предлагает использовать не одну, а несколько дорог».

Дж.Байрамов также подчеркнул, что Армения, которой не нравится создание ППП «Лачин», прибегает к военным и политическим провокациям: «В вопросах доставки гуманитарных грузов Армения заняла линию политического манипулирования».