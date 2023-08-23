Смерть главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина — плохая новость для Украины. Так считает заместитель главного редактора немецкого Bild Пауль Ронцхаймер.

По мнению Ронцхаймера, хотя куратор «Вагнера» и ответственен за гибель тысяч украинских солдат в Бахмуте, а также многочисленные военные преступления и пытки, в последние месяцы он был важным дестабилизирующим фактором для российской власти. Поэтому его действия были выгодны Украине по принципу «враг моего врага — мой друг».

«Я думаю, что если Пригожин действительно мёртв, в конце концов это стабилизирующий фактор для Владимира Путина и, таким образом, никак не хорошая новость для Украины. Это также сигнал для США и Германии…», — сказал Ронцхаймер.