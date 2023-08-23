Компанию мужа премьера Эстонии обвинили в связях с Россией. Президент требует объяснений

«Общественность ждет объяснений от премьер-министра. И после этого ей, наверное, придется подумать самой и поговорить со своими советниками о том, каковы будут дальнейшие действия», — сказал президент в интервью изданию ERR. Его слова приводит The Insider.

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что премьер-министр Кая Каллас обязана подробно ответить на вопросы о компании своего мужа, у которой нашли связи с Россией.

Накануне ERR опубликовало расследование о транспортной компании Stark Logistics, доля в которой принадлежит Арво Халлику, супругу Каи Каллас. Как выяснили журналисты, уже после начала полномасштабной войны в Украине фирма продолжала перевозки в Россию. Гендиректор Stark Logistics Кристьян Крааг подтвердил, что компания до сих пор возит грузы в РФ, но заверил, что она сворачивает работу и выполняет последние оставшиеся обязательства.

Крааг не раскрыл, сколько перевозок в Россию Stark Logistics успела совершить после начала войны.

Кая Каллас на запрос ERR ответила, что не занимается коммерческой деятельностью своего супруга, и что у нее нет времени следить за его предприятием. Ранее премьер-министр Эстонии заявляла, что с Россией не должно вестись никаких деловых отношений.