Союзник России в Европе удивил решением по Украине

Венгрия вступит в переговоры по предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским Формуле мира. Об этом сообщила накануне венгерский президент Каталин Новак.

«Мы договорились о следующем: как подобает соседям, мы установили прямой канал связи президентов, мы начинаем подготовку нового документа об отношениях между двумя странами, мы включаемся в переговоры по Формуле мира, предложенной украинским президентом», — сообщила Новак после встречи с Владимиром Зеленским.

Формулу мира Зеленский представил в ноябре 2022 года на саммите «Большой двадцатки». Она включает 10 пунктов, основными из которых являются выведение российских войск из Украины и восстановление территориальной целостности страны.

Новак встретилась с Зеленским в Киеве 23 августа на полях саммита «Крымская платформа».