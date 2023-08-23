Байрамов рассказал о «новом рекорде» Пашиняна

Переговоры по мирному договору - процесс, состоящий из многих этапов. И новые предложения Еревана - это часть процесса. Об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сказал на пресс-конференции после встречи с главой МИД Бельгии Хаджой Лабиб, комментируя сегодняшнее заявление премьера Армении Никола Пашиняна о том, что Ереван передал Баку новые предложения по мирному соглашению.

«Мы рассматриваем это как часть процесса. Для нас важен конечный результат», - подчеркнул Дж. Байрамов.

Министр отметил, что Армения от 30 до 60 дней хранит предложения, которые выдвигает Азербайджан, однако после того, как сама выдвигает условия, сразу заявляет об этом.

«Сегодня армянская сторона и премьер-министр Армении поставили новый рекорд. Ранее, как правило, подобные заявления в Ереване делали спустя 1-2 дня. Сегодня, могу сказать как факт, что спустя 40 минут после того, как нам был отправлен новый пакет, они уже заявили об этом в СМИ. Это свидетельствует, какая сторона более серьезно относится к процессу, и кто действительно заинтересован в нем, а кто предпочитает заголовки и политические заявления», - сказал глава МИД Азербайджана.

Дж.Байрамов также подчеркнул, что предпринимаемые в направлении мира шаги являются инициативой президента Азербайджана, и что предварительный проект мирного соглашения был подготовлен и представлен в октябре 2022 года.

«Согласно нормам и принципам международного права, уважение территориальной целостности и суверенитета стран имеет важное значение. Азербайджан предпринимает все необходимые шаги в этом направлении», - добавил Байрамов.