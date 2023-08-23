Ливийский фельдмаршал был одним из первых, кто запросил у России наемников для захвата власти в Ливии. Именно он был тем человеком, кто открыл «вагнерам» дверь в Африку. И он же оказался тем, кто «вагнеров» сдал, согласившись на передачу их инфраструктуры в Ливии российским военным.

Нынешний визит генерала Юнус-Бека Евкурова в гости к потраченному молью и неоднократно битому при помощи турецких советников «лису пустыни» Хафтару – очередное подтверждение того, что в планах «башни» Кремля - устранение «вагнеров» из Ливии и замена их на официальных военных. В этом суть, все остальное - несущественно.

Из этой сути следует еще один важный вывод: Россия не в состоянии использовать ЧВК в деле продвижения своих интересов. У Кремля на это не хватает компетенций, для него это слишком сложно и непонятно. Военная бюрократия, прямое подчинение, лобовая атака для него как-то привычнее и безопаснее, а косвенный контроль с определенной долей самостоятельности - совершенно некомфортен.

В этом, кстати, заключается и одна из причин того, что принято сегодня называть «мятежом Пригожина». «Вагнера» оказались для Кремля «слишком умными» и инициативными. Архаичная российская система власти не справилась с новацией в военном деле, хотя новации этой не одно столетие. И западный опыт в данном вопросе не изучался, ведь у «кремлевских собственная гордость, на русофобов смотрим свысока». В итоге все закончилось так, как закончилось. Столкновения с этой новацией Москва не выдержала, а грамотно управлять ею не смогла.

Парадокс – в XVI веке российская власть это умела, достаточно вспомнить поход классической частной военной компании Ермака, закончившийся разгромом Сибирского ханства, а затем и присоединением Сибири. Современная же нам путинская Россия в управленческом плане такое уже не тянет. Хотя для того же Запада это вполне тривиальная и регулярно решаемая им задача.