«Вагнер» погнали из Африки. Трофеи забирает Шойгу наш комментарий
Делегация Минобороны России по приглашению командующего Ливийской национальной армии Халифы Хафтара прибыла в Ливию. Ее возглавляет заместитель министра обороны РФ генерал Евкуров.
Ливийский фельдмаршал был одним из первых, кто запросил у России наемников для захвата власти в Ливии. Именно он был тем человеком, кто открыл «вагнерам» дверь в Африку. И он же оказался тем, кто «вагнеров» сдал, согласившись на передачу их инфраструктуры в Ливии российским военным.
Нынешний визит генерала Юнус-Бека Евкурова в гости к потраченному молью и неоднократно битому при помощи турецких советников «лису пустыни» Хафтару – очередное подтверждение того, что в планах «башни» Кремля - устранение «вагнеров» из Ливии и замена их на официальных военных. В этом суть, все остальное - несущественно.
Из этой сути следует еще один важный вывод: Россия не в состоянии использовать ЧВК в деле продвижения своих интересов. У Кремля на это не хватает компетенций, для него это слишком сложно и непонятно. Военная бюрократия, прямое подчинение, лобовая атака для него как-то привычнее и безопаснее, а косвенный контроль с определенной долей самостоятельности - совершенно некомфортен.
В этом, кстати, заключается и одна из причин того, что принято сегодня называть «мятежом Пригожина». «Вагнера» оказались для Кремля «слишком умными» и инициативными. Архаичная российская система власти не справилась с новацией в военном деле, хотя новации этой не одно столетие. И западный опыт в данном вопросе не изучался, ведь у «кремлевских собственная гордость, на русофобов смотрим свысока». В итоге все закончилось так, как закончилось. Столкновения с этой новацией Москва не выдержала, а грамотно управлять ею не смогла.
Парадокс – в XVI веке российская власть это умела, достаточно вспомнить поход классической частной военной компании Ермака, закончившийся разгромом Сибирского ханства, а затем и присоединением Сибири. Современная же нам путинская Россия в управленческом плане такое уже не тянет. Хотя для того же Запада это вполне тривиальная и регулярно решаемая им задача.
Что же до Хафтара – ему, по большому счету, совершенно безразлично, кто от имени Москвы будет поддерживать его в военном плане. А какие-то моральные страдания от того, что он сдает давних партнеров – это совсем не про него. Для него куда важнее, что Кремль как продолжал оказывать ему поддержку – так и продолжит. Пусть он хоть пять раз полный политический и военный банкрот. Буква «С» в путинской России означает только «стабильность», пусть она и подошла к тому состоянию, когда ее уже можно спутать с косностью и полным неумением реагировать на современные вызовы.
Итак, птенцы Шойгу рейдерский захват африканских активов Пригожина осуществить смогут, но вот грамотно распорядиться ими – вряд ли.
У «Вагнера» сейчас в Мали находятся полторы тысячи «музыкантов» и разрешение на заключение контракта с Нигером. А в Кремле за этой схваткой бульдогов под ковром приняли роль верховного арбитра. В этой схватке остался только один. Черный континент остался за Шойгу. Однако единственным выгодополучателем от этой комбинации останется Кремль. И лично – российский Верховный главнокомандующий.