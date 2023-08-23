Путин о Пригожине: «Талантливый человек со сложной судьбой…» новость дополнена 20:25; добавлено видео
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с катастрофой самолета Евгения Пригожина в Тверской области.
Президент РФ назвал трагедией крушение самолета главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. «Что касается этой авиационной катастрофы, то прежде всего хочу выразить свои искренние соболезнования семьям всех погибших», — сказал Путин.
«Пригожина я знал давно. С начала 90-х годов. Это был человек сложной судьбы. И ошибки у него были. И результатов он добивался нужных. И для себя, и когда я его просил об этом. Для общего дела. Он был талантливым человеком, талантливым бизнесменом. Работал не только в нашей стране, но и за границей, в Африке. Работал с нефтью, газом, драгоценными металлами»,— сказал президент РФ.
Путин сообщил, что Пригожин только вчера вернулся из Африки и в России встречался с некоторыми официальными лицами. «Но что точно совершенно — мне об этом докладывал руководитель Следственного комитета России. Они начали расследование этого происшествия, и оно будет проведено в полном объеме и доведено до конца», — сказал президент РФ, добавив: «Посмотрим, что скажут следователи».
Самолет главы ЧВК «Вагнер» потерпел крушение в Тверской области 23 августа. Согласно данным Росавиации, на борту разбившегося самолета находились основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и командир частной военной компании Дмитрий Уткин. Всего погибшими значатся десять человек. По некоторым данным, тела Пригожина и Уткина уже опознали бойцы ЧВК. Следственный комитет возбудил уголовное дело.