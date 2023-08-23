Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с катастрофой самолета Евгения Пригожина в Тверской области.

Президент РФ назвал трагедией крушение самолета главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. «Что касается этой авиационной катастрофы, то прежде всего хочу выразить свои искренние соболезнования семьям всех погибших», — сказал Путин.

«Пригожина я знал давно. С начала 90-х годов. Это был человек сложной судьбы. И ошибки у него были. И результатов он добивался нужных. И для себя, и когда я его просил об этом. Для общего дела. Он был талантливым человеком, талантливым бизнесменом. Работал не только в нашей стране, но и за границей, в Африке. Работал с нефтью, газом, драгоценными металлами»,— сказал президент РФ.