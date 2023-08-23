Диверсант Восканян доволен в Азербайджане

Члены Национальной превентивной группы, согласно поручению уполномоченного по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабины Алиевой, ознакомились с условиями содержания члена разведывательно-диверсионной группы Вооруженных сил Армении Гагика Восканяна, незаконно пересекшего азербайджано-армянскую государственную границу 16 августа 2023 года с целью совершения террористической провокации.

Группа, в составе которой был и врач, изучили условия обращения с ним, доступ к медицинской помощи и другие вопросы, соответствующие мандату национального превентивного механизма, изучили состояние обеспечения его прав в соответствии с международным и национальным законодательством.

Восканян сказал, что доволен условиями содержания и медицинским обслуживанием. В конфиденциальном порядке он был проинформирован о своих правах, полномочиях омбудсмена, ему также были представлены международные акты в области прав человека на родном языке.