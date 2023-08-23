Крушение самолета Пригожина: глава МИД Германии призывает не верить Кремлю

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прокомментировала гибель хозяина ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Ее слова приводит Deutsche Welle.

«Пока неясно, что именно произошло, поскольку, конечно, на официальные заявления России полагаться нельзя», - сказала глава немецкой дипломатии.

По ее словам, на протяжении как минимум последних полутора лет Кремль обманывает людей. «С этой точки зрения не случайно, что весь мир смотрит на Кремль и сейчас, когда опальный экс-союзник Путина вдруг, как говорится, падает с неба через два месяца после того, как он пытался совершить переворот», - подчеркнула Бербок.