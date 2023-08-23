В Загребе набирает обороты юношеский чемпионат мира по дзюдо.

Сегодня впервые за всю историю азербайджанского дзюдо наша спортсменка стала чемпионкой мира! Никогда ранее отечественные дзюдоистки не поднимались на высшую ступень пьедестала почета ни на взрослых, ни на молодежных, ни на юношеских чемпионатах мира.

Столь значимая высота покорилась Хадидже Гадашовой. В весовой категории до 52 кг она победила соперниц из Сербии, Испании, Бразилии, Германии и Франции.

Также сегодня у нас две серебряные медали в мужской части соревнования. До финала добрались Магомед Мусаев (60 кг) и Абиль Юсубов (66 кг).

Напомним, вчера в Загребе состоялся азербайджанский финал. В категории до 50 кг в решающем поединке сошлись Магомед и Нихад Мамишевы. Победу одержал Нихад, завоевавший для Азербайджана первое золото юношеских ЧМ за последние 10 лет. У Магомеда серебро, а у выступавшего в весе до 55 кг Мирхалига Искендерова – бронза.

Таким образом, после двух соревновательных дней у Азербайджана 2 золота, 3 серебра и 1 бронза.