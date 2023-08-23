«Вагнеровцы» заявили, что «должны оставаться вместе»

Корреспонденты агентства Reuters поговорили с членами ЧВК «Вагнер» возле ее офиса «ЧВК Вагнер Центр» в Санкт-Петербурге.

Один из них сказал, что не знает, «как подобрать слова. Мы потеряли нашего командира, мы потеряли двух командиров».

«У нас есть другие командиры, которым мы будем подчиняться. И дальше мы будем действовать по регламенту «Вагнера». То, что произошло, произошло. Мы должны оставаться вместе», - сказал он.