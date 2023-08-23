Главный разведчик Украины признал, что его прогноз по Крыму не сбылся

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов признал, что его прогноз о сроках возвращения Крыма не сбылся. Об этом он сказал в интервью «Радио Свобода».

«Да, выпали из графика. Да, к сожалению, надо признать, что события развиваются медленнее, чем должны быть по всем расчетам. Но имеем то, что имеем», – заявил глава ГУР.

В октябре прошлого года Буданов говорил, что до конца весны Украина войдет в Крым.

По его словам, прогнозы разведки базируются на фактах, цифрах, ходе событий, данных относительно показателей экономики и т.д. «Но есть еще реальность, которая происходит, как говорится, на поле боя. Реальность на поле боя оказалась менее интенсивной, чем надеялись на тот момент», – сказал Буданов, добавив, что сейчас уровень боевых действий в Крыму гораздо интенсивнее, чем в прошлом году.