Евросоюз «терзают смутные сомнения» из-за гибели Пригожина

«В наши дни почти ничего из того, что исходит из России, не вызывает доверия. Да, мы видели сообщения об авиакатастрофе, в которой якобы погиб Евгений Пригожин, глава «Вагнера», а также члены его окружения и экипажа, но, опять же, как и многое другое в России, это очень трудно проверить» - так ответил на вопрос DW официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано в четверг, 24 августа.

Представитель ЕС указал на то, что «ЕС включил Пригожина и ЧВК «Вагнер» в санкционный список за нарушения, которые они совершили во многих местах, начиная, конечно, с Украины, Сирии, Ливии, африканских стран… везде… где они были задействованы, с учетом такого числа нарушений есть только негативные последствия, особенно для стран, о которых идет речь, и для их населения».

«Мы надеемся, что негативное влияние деятельности ЧВК «Вагнер» во всем мире сойдет на нет, но оно связано не только с именем его лидера, и все это знают. Мы знаем, как была организована группа «Вагнера», с кем она была аффилирована, как она контролировалась и финансировалась Кремлем», - указал Стано.