Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 22:30

Со следующего года к клубу БРИКС присоединятся еще шесть стран – Аргентина, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ. Желающие могут сами придумать новую аббревиатуру, но, скорей всего, останется нынешняя. Что означают эти перемены? Когда аналитик Goldman Sachs Джим О’Нил в 2001 году впервые ввел сокращение BRIC, он имел в виду страны, которые показывали мощные темпы роста и способные, если этот рост сохранится, ворваться в число мировых лидеров. И действительно, Бразилия, Россия, Индия и Китай начала двухтысячных выглядели очень перспективно. В 2006 году по инициативе России эта четверка из теоретического концепта попыталась наладить регулярную коммуникацию. В 2010 году к ним присоединилась ЮАР, добавив еще одну букву к аббревиатуре.

Собственно, уже включение Южно-Африканской Республики размыло изначальный смысл этого клуба, да и прочие страны-участницы, чем дальше, тем меньше соответствовали званию быстроразвивающихся молодых экономических сил. Бразилия с 2015 по 2018 год пережила тяжелейший кризис. В России с 2012 года не проходит стагнация, с 2014 года добавились экономические санкции, которые с 2022 года многократно ужесточились. Наметилось опасное замедление роста в Китае, который никак не может выйти из ковидной рецессии. В то же время экономическая составляющая постепенно отходила на второй план, а все большую роль играли политические соображения: БРИКС стал форматом общения тех, кто не допущен к обсуждениям ведущих западных стран. А раз так, то почему бы не расширить состав? Нынешнее расширение формата носит несколько анекдотический характер: когда среди вчера еще сверхамбициозных и перспективных стран оказываются Эфиопия и Египет, крайне неблагополучные в экономическом отношении государства, не может не возникать ощущение, что билеты в этот клуб стали доступны кому попало. Интересно обратить внимание, что следующие в очереди Алжир, Бангладеш, Беларусь, Венесуэла, те еще островки благополучия.

И без того не самый внятный формат ежегодных совещаний без создания взаимообязывающих отношений становится еще более рыхлым. Очевидно, что для бедных участников клуба участие в нем – прежде всего возможность получить дополнительный доступ к более богатым и добиться каких-то инвестиционных плюшек. Можно даже упростить этот тезис: речь идет в первую очередь о доступе к инвестиционным ресурсам Китая как экономического гиганта, на фоне которого остальные участники БРИКС просто теряются. В то же время с вхождением в БРИКС Саудовской Аравии появляется еще один серьезный ресурсный игрок, причем с тесными стратегическими отношениями с США, которые Эр-Рияд ни за что терять не хочет, и которые будут существенным образом влиять на его позицию при коммуникации в рамках клуба. Для России это точно существенная проблема, хотя присутствие Ирана будет частично скрашивать ситуацию.