В Беларуси демонтируют лагерь «Вагнера»

В Могилевской области Беларуси демонтируют полевой лагерь ЧВК «Вагнер», который начали строить в конце июня, сообщает «Радио Свобода Беларусь».

Журналисты показали спутниковый снимок Planet Labs, сделанный 23 августа. По подсчетам «Радио Свобода Беларусь», из лагеря убрали треть всех палаток — около 101 из 273. Предполагается, что лагерь могли покинуть 2020 наемников из примерно 5000. Покинули ли «вагнеровцы» Беларусь — неизвестно.

Издание отмечает, что первые палатки начали демонтировать еще 1 августа — примерно через месяц после строительства лагеря.

«Радио Свобода Беларусь» пишет, что некоторых наемников отправляют в Россию на длительные каникулы — об этом говорится в чатах, связанных с ЧВК «Вагнер». Также есть сообщения о перенаправлении «вагнеровцев» в Африку.