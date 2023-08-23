Миронов: «С Пригожиным не промахнулись»

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, комментируя крушение самолета с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, заявил, что бизнесмен «мешал слишком многим».

В посте, опубликованном в соцсетях, Миронов заявляет, что Пригожин «мешал слишком многим и в России, и на Украине, и на Западе». «Таких любят, таких ненавидят. …Сейчас кажется, что в какой-то момент число врагов достигло критической точки», — отметил он.

Миронов считает, что в случае с крушением самолета Пригожина речь идет не об абстрактной смерти, которая «наметила жертву», а об инциденте, к которому причастны «конкретные мрази»: «Они не достигли своего с одним моим другом — Захаром Прилепиным, но с Пригожиным не промахнулись».

По мнению Миронова, у «ненавистников нашей Родины большой праздник», «но… возмездие будет неизбежным».