Икрам Нур, автор haqqin.az 24 августа 2023, 22:51

На юге Сирии с новой силой вспыхнули протесты против режима Башара Асада. Повышение зарплат госслужащим Дамаску не помогло. Простые сирийцы, проживающие на юге страны, этого широкого жеста режима не оценили – и вышли на акции протеста в провинциях, ранее считавшихся вполне лояльными к режиму.

Асадономику – экономическую политику Дамаска по окончании гражданской войны, сирийцы не принимают и жить при ней не хотят. А потому все чаще выступают против нее. Терять им нечего – либо молча прозябать на грани голода без всяких перспектив, либо - выходить на улицы и протестовать, в надежде на то, что их все-таки услышат. Люди – новая нефть, этот людоедский, по сути, принцип, режим Асада ввел в стране приказным порядком и неуклонно его укрепляет. Поборами со стороны чиновников, военных и спецслужб обложена любая деятельность сирийцев, любое проявление их экономической активности. А на другой стороне – галопирующая инфляция, резкий рост цен на все виды топлива и продукты питания, и постоянное сокращение социальных субсидий. К субсидиям этим в Дамаске относятся прямо с какой-то ожесточенностью, и со стороны порою кажется, что режим поставил перед собой задачу искоренить их напрочь, оставив только самые минимальные, чтобы не травмировать собственный бюджет, который, как заведено, давно уже стал личным кошельком клана Асада.

И отношение к требованиям сирийцев хоть как-то облегчить им жизнь – вполне соответствующее. Они рассматриваются в коридорах власти Дамаска как наглые попытки населения залезть к режиму в карман. Что не может не вызывать у властей возмущения. Еще можно было бы понять, если бы этот режим сам бедствовал и перебивался с хлеба на воду. Но ведь ситуация совершенно противоположная: доходы от контрабанды наркотического вещества, каптагона, льются рекой, а бизнес-активы страны раскупаются иранцами как горячие лепешки. Казалось бы, и внукам уже хватит, можно было бы какие-то крохи смахнуть со своего стола народу – но нет. Все себе и только себе, алчность режима в этом отношении просто зашкаливает. А ведь речь не об элементарной жадности и непреодолимой тяге к набиванию собственного кармана – речь идет о стране, где только-только относительно закончилась гражданская война, а потому относиться с пренебрежением к требованию улицы – это, по сути, провоцировать новый ее виток, тем более, что горючего людского материала в Сирии – только спичку поднести. Башар Асад и его окружение предпочитают от всех социально-экономических сложностей, вставших перед режимом после того, как им удалось удержаться у власти при помощи иранских и российских штыков, попросту отмахиваться. Ну, а как же – они ведь победители, их даже обратно в Лигу арабских государств приняли, то есть признали вполне себе легитимными.