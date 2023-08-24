Версия американской разведки о гибели Пригожина
Американские чиновники считают, что самолет, на борту которого находился глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, разбился в результате заговора с целью убийства. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Также чиновники считают, что самолет не был сбит ракетой класса «земля-воздух».
Предварительные оценки правительства США, которые, как подчеркнули официальные лица, являются неполными, предполагают, что на самолете взорвалась бомба. Также рассматривается саботаж.
По информации российского журналиста Андрея Захарова, Пригожин вместе с «командным составом» «Вагнера» возвращался из Африки. Российское «Агентство» сообщало, что олигарх пересел на свой самолет только в Москве.
Причина крушения неизвестна. Как утверждает канал Baza, пилоты не сообщали диспетчерам о нештатных ситуациях.