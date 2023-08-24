Версия американской разведки о гибели Пригожина

Американские чиновники считают, что самолет, на борту которого находился глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, разбился в результате заговора с целью убийства. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Также чиновники считают, что самолет не был сбит ракетой класса «земля-воздух».