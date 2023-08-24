Гиркин вступился за Путина и заявил «о возвращении лихих 90-х»

Бывший офицер российских спецслужб Игорь Гиркин (Стрелков) считает, что Евгения Пригожина могли убить высокопоставленные военные. В месть президента РФ Владимира Путина он не верит. Такое заявление появилось в телеграм-канале Гиркина с уточнением, что оно передано через адвоката.

«Я считаю, что вероятная причастность президента мизерна, примерно на уровне вероятности техногенной катастрофы. Вероятность террористического акта со стороны Украины или Запада еще менее вероятна», – говорится в заявлении.

Также Гиркин выдвигает предположение, что гибель Пригожина может быть «зачисткой ключевых свидетелей». Он не уточняет, кто именно может проводить такую «зачистку».

Еще одно предположение Гиркина: гибель Пригожина – это «личная месть со стороны высокопоставленных военных». «Я не могу сказать, что огорчен, поскольку Пригожин являлся не только моим врагом лично, но и по большому счету - врагом России. И его опасность оставалась все еще очень высокой. Вместе с тем то, что произошло, не может вызывать у меня никакой положительной реакции, так как является очередным свидетельством дальнейшего углубления смуты в России», – заявил Гиркин, добавив, что Пригожина надо было судить, а не устранять.

«Возвращаются лихие 90-е, а это очень опасно и чревато», – резюмирует Гиркин.