Буданов назвал «главную ошибку» Путина

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что «главной ошибкой» президента России Владимира Путина является то, что его «оторвало от реальности».

«Я также говорил, что он ошибся очень много раз. Его вообще оторвало от действительности. Это и есть его главная ошибка. Не в просчетах, а в том, что оторвало от реальности. Вот в чем его ошибка», – сказал Буданов в интервью «Крым.Реалии».

По его словам, сейчас речь идет о «стратегическом проигрыше» России: «…Россия еще не проигрывает, на поле боя не проигрывает. Но это стратегический проигрыш по состоянию на сейчас. И чем дольше они будут держать это, тем труднее будут выходить из этой ситуации. Просто дольше и тяжелее».