Главком Украины американцам: «Это не борьба с мятежниками. Это Курск»

По данным издания, официальные лица США и Украины на протяжении нескольких недель были вовлечены в закулисные дебаты по поводу стратегии и тактики контрнаступления Киева. Американские военные призывали украинцев сосредоточить свои силы, чтобы попытаться прорвать оборону России и выйти к Азовскому морю.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал официальным лицам США, что украинские силы находятся на пороге прорыва. Так он ответил на критику «медленных темпов» контрнаступления, сообщает WSJ со ссылкой на неназванного американского чиновника.

По данным неназванного американского чиновника, во время одного из разговоров с американцами Валерий Залужный ответил: «Вы не понимаете природу этого конфликта». «Это не борьба с мятежниками. Это Курск», — сказал украинский командующий, имея в виду главное сражение Второй мировой войны между Германией и СССР.

По словам источника издания, объем военной техники, которую США передали Украине (было выделено вооружений на сумму более 43 миллиардов долларов), достаточен для этого наступления и вряд ли останется на том же уровне в 2024 году.

«Мы создали эту гору стали для контрнаступления. Мы не можем повторить это», — сказал один бывший американский чиновник.

По мнению официальных лиц США, Украина еще может добиться успехов. Украинские командиры также утверждают, что время для их контрнаступления еще не истекло, а Залужный сообщил официальным лицам США, что «его войска находятся на пороге прорыва», но не сообщил деталей.

Один из чиновников заявил, что Вашингтон выразил «серьезное разочарование» стратегией Украины, особенно вниманием президента Владимира Зеленского к городу Бахмут.

После того как официальные лица США предостерегли от распыления усилий, украинцы скорректировали свою стратегию и перешли к обороне в восточной части Запорожья.

Источники издания отмечают, что атаки украинских небольших подразделений на узких фронтах замедляют наступление и дают россиянам больше возможностей для ответа.