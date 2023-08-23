Запад назвал условия по замороженным активам России

США, Великобритания, Германия, Франция и Италия будут блокировать активы России до тех пор, пока она не возместит Украине причиненный войной ущерб, заявили советники по национальной безопасности этих пяти стран по итогам встречи в Вашингтоне. Об этом пишет The Moscow Times.

Они подтвердили, что их государства продолжат оказывать поддержку Украине столько, сколько потребуется, а также помогут ей в восстановлении. «Участники встречи отметили, что российские суверенные активы, находящиеся в юрисдикциях их стран, останутся замороженными до тех пор, пока Россия не заплатит Украине за нанесенный ущерб», — говорится в коммюнике.

Помимо этого, советники рассмотрели дальнейшие пути привлечения России к ответственности за разрушения, причиненные в результате войны.

На данный момент в ЕС идут споры о том, следует ли использовать замороженные в Euroclear российские активы на 196,6 млрд евро для помощи Украине, передав ей прибыль от их инвестирования. В Европе опасаются, что подобные меры поставят под угрозу западные предприятия в России, и Кремль заберет их под свой контроль, как это произошло с Uniper, Fortum, Danone и Carlsberg, отмечает FT.