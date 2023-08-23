Эрдоган уверен в победе своей партии в Стамбуле и Анкаре

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении вернуть правящей партии места градоначальников Анкары, Стамбула и других мегаполисов по итогам запланированных на 2024 год муниципальных выборов.

«Через семь месяцев мы победим на местных выборах. В особенности в Стамбуле и Анкаре. Для этого мы будем упорно работать. Будем ходить от двери к двери. Очевидно, в каком состоянии находятся Стамбул и Анкара», - сказал Эрдоган.

Анкарой и Стамбулом с 2019 года руководят члены оппозиционной Народно-республиканской партии Мансур Яваш и Экрем Имамоглу.

Турецкий лидер также обратил внимание на недочеты в работе мэров Измира, Мерсина и Аданы. Руководителями этих городов также являются члены НРП.

Муниципальные выборы в Турции пройдут 31 марта 2024 года.