Небоскребы Эмиратов в цветах флага Украины

В Объединенных Арабских Эмиратах самый высокий небоскреб в мире Бурдж-Халифа засиял цветами украинского флага. Таким образом украинцев поздравили с Днем независимости.

На странице крупнейшего небоскреба мира в соцсетях появилось два обращения к украинцам. «Мы зажигаем Бурдж-Халифа сегодня вечером в честь Независимости Украины. Пусть этот день станет памяткой о богатом наследии Украины и достижениях ее борющегося народа», – говорится в сообщении на арабском.

Также видео сопровождал текст на английском. Из него было убрано упоминание о борьбе.

Кроме этого, украинцев поздравили и в столице ОАЭ. В Абу-Даби тоже «перекрасили» большой небоскреб в цвета флага Украины.