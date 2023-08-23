Экс-офицер военной разведки Великобритании в интервью haqqin.az: «Украина готовится уничтожить ядерные бомбардировщики России»

Беседовал: Джейхун Наджафов, собкор 00:49

Страны Запада рассматривают возможности, чтобы оказать Украине помощь в деактивации минных полей и заграждений, являющихся главным препятствием в летнем контрнаступлении ВСУ. Анналена Бербок, министр иностранных дел Германии, заявила на днях, что для преодоления российских минных полей вооруженные силы Украины должны быть оснащены соответствующими военно-техническими средствами. По словам Бербок, Россия создала огромные минные пояса, особенно, на востоке Украины, площадью с Западную Германию.

«В наступлении ВСУ проблема минных полей наряду обеспечением боеприпасами, которую союзники частично решили, является, пожалуй, наиболее серьезной», - сказал в беседе с haqqin.az Фрэнк Ледвидж, старший преподаватель военной стратегии и права Портсмутского университета, экс-советник британских миссий в Афганистане и Ливии, а также бывший офицер британской военной разведки, служивший на Балканах, в Ираке и Афганистане. По словам Ледвиджа, возможности западных союзников обеспечить украинскую армию военно-инженерной техникой по разминированию весьма ограничены, поскольку сделать это, не опустошая собственные арсеналы, очень непросто. «Эту технику, как и танки, нелегко заменить или восполнить, - утверждает эксперт. - Так что, в любом случае украинцы в ближайшее время ничего не получат, а потому им придется метр за метром продолжать «шлифовать» минные поля». По словам Фрэнка Ледвиджа, куда более значимой помощью в наступлении ВСУ станет передача им немецких крылатых «Таурус» с радиусом поражения до 500 километров. Эксперт цитирует главу МИД Эстонии Маргуса Цахкна, заявившего на совместной пресс-конференции с Анналеной Бербок, что Украина вправе обстреливать ракетами со своего приграничья цели на территории Российской Федерации.

«В этом отношении вопрос дальности не имеет решающего значения, - считает Ледвидж. - В настоящий момент украинцы располагают многоцелевой высокоточной крылатой ракетой большого радиуса действия с автономным наведением Storm Shadow. А передача ВСУ немецких крылатых ракет «Таурус» позволит украинцам еще больше усилить свой ракетный арсенал и атаковать с территории юга Украины более дальние цели, расположенные глубоко в Крыму. Пока неизвестно, каким количеством систем Storm Shadow располагает украинская армия. Но совершенно очевидно, что наличие ракет Storm Shadow и «Таурус» значительно усилит наступательный потенциал ВСУ и их возможности уничтожать российскую логистику». Говоря о систематических ударах дронами по различным целям на территории России, Фрэнк Ледвидж отметил, что эти атаки в значительной степени носят как разрушительный, так и психологический характер. В частности, атакуя столицу Российской Федерации, украинцы как-бы напоминают москвичам, что война идет уже не «где-то там», а пришла непосредственно в их дом и реально грозит жертвами среди мирного населения домов. «Впрочем, - уточняет британский эксперт, - когда речь идет о гражданских объектах, угрозы эти – чисто психологические. Ибо в случае, если атаки дронами приведут к жертвам среди мирных москвичей, Кремль начнет апеллировать к мировому сообществу, представляя украинцев, как жестоких и неразборчивых в обстрелах. Безусловно, если украинские дроны начнут атаковать гражданское население, это может стать для официального Киева презентационной проблемой. Но пока удары БПЛА по российской столице нанесли городу лишь небольшой технический ущерб».

Что же касается ударов украинских БПЛА по боевым целям и стратегическим объектам РФ, то Фрэнк Ледвидж считает их весьма эффективными и приводит в пример уничтожение российского дальнего стратегического бомбардировщика Ту-22М3, наносившего крылатыми ракетам X-22 «Буря» разрушительные удары по целям в Украине. «Эта атака стала демонстрацией реальных возможностей украинской армии, наносящей удары по целям на любом российском аэродроме, - констатирует британский военный эксперт. - ВСУ постоянно совершенствуют точность и масштабы атак по важным целям на российских аэродромах. Думаю, очередной целью украинских дронов будет сверхзвуковой бомбардировщик Ту-160 «Белый лебедь», которых в армии РФ всего четырнадцать. Уничтожение этого самолета, несомненно, станет крупным событием в ходе войны, поскольку Ту-160 является основным стратегическим бомбардировщиком ВКС России. Успешные атаки на авиабазу «Сольцы» в Новгородской области, а ранее на военный аэродром в городе Энгельсе Саратовской области продемонстрировали уязвимость российской ПВО, так что, на очереди у дронов ВСУ - «Белый лебедь». По словам Ледвиджа, атаки на российские аэродромы и уничтожение боевых самолетов пристально изучаются в НАТО.