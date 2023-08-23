Ссылаясь на данные Росстата, издание отмечает, что эмиграция, начавшаяся в 1990-х годах после развала Советского Союза, сокращалась в первое десятилетие правления Владимира Путина, но резко ускорилась после его возвращения на президентский пост в 2012 году.

Около миллиона россиян уехали из страны после начала войны с Украиной — это рекордный отток населения с 1920-х годов. Об этом пишет британский журнал Economist.

До начала войны в Украине Россию покинули 1,6 – 2 миллиона человек, после вторжения — примерно половина от этого количества. Это самый крупный исход, вызванный политическими потрясениями с 1920-х годов, когда, по оценке Красного Креста, из России уехали около 2 миллионов человек, пишет журнал.

В первую волну эмиграции военного времени РФ покинули около 300 тысяч россиян. Вторая волна началась, когда Путин объявил в сентябре прошлого года «частичную мобилизацию» и молодые люди бросились на погранпереходы, чтобы избежать призыва. Судя по расчетам проекта Re: Russia, РФ за полтора года покинули от 817 тысяч до 922 тысяч человек.

Отъезд почти миллиона человек после начала войны в Украине еще сильнее ухудшил тяжелую демографическую ситуацию в РФ. Издание считает, что российские власти будут пытаться остановить эту волну. В частности, в начале августа Путин подписал закон, запрещающий призывникам выезжать из страны. Кроме того, МВД РФ подготовило проект документов, которые усложнят процедуру отказа от российского гражданства.