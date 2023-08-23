США не увидели удара ракеты по самолету Пригожина

Версия о том, что самолет Евгения Пригожина был сбит системой ПВО, не подтвердилась спутниковой разведкой. Как сообщает The New York Times, со спутников не было зафиксировано пуска ракеты, который мог бы доказать это предположение.

Об ударе российской ПВО в первые часы после катастрофы заявил Financial Times западный чиновник, спустя сутки эту версию повторили чиновники США, с которым говорил Reuters.

Однако после спутниковой проверки на первый план вышла версия взрыва, пишет NYT. Источники СNN утверждают, что рассматриваются разные версии, а расследование находится на ранних этапах.

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что «на данный момент нет информации, которая бы указывала», что самолет сбили ракетой «земля-воздух».

Что касается судьбы Пригожина, то «предварительная оценка, основанная на множестве факторов, состоит в том, что он, вероятно, убит», сказал Райдер.